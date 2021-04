Donnarumma via dal Milan, il retroscena. "C'è la Juventus", ecco come Agnelli vuole soffiarlo a Maldini (con l'aiuto di Raiola)

15 aprile 2021 a

Non sarebbe la prima volta che la Juventus strappa a una diretta concorrente al titolo un top player. Questa volta il fuoriclasse in oggetto è il super portierone del Milan, il millenial Gigio Donnarumma. Il contratto del classe 99' scadrà tra poco più di due mesi, dopodiché il numero 1 azzurro potrà accasarsi in una destinazione a suo piacimento. Fondamentale anche il ruolo del suo agente Mino Raiola, che nelle ultime settimane è già stato intravisto a Barcellona e a Madrid per trattare il futuro dell'astro nascente Erling Braut Haaland.

Della scuderia del procuratore italo-olandese fanno parte, oltre a Gigio, Federico Bernardeschi, Matthjis De Ligt e Luca Pellegrini, senza parlare di Paul Pogba, Moise Kean e Alessio Romagnoli. Proprio quest'ultimo, nelle scorse settimane è stato altrettanto accostato ai bianconeri, in uno scambio che porterebbe Federico Bernardeschi in rossonero. Ma il nodo da sciogliere più importante per Raiola, Milan e Juve è quello del futuro del suo pezzo più pregiato, appunto Donnarumma. La richiesta di stipendio da parte d Raiola rasenta l'irraggiungibile: 12 milioni di euro a stagione. Appunto irraggiungibile, ma non per tutti. Se la Juve dovesse liberarsi dei 31 milioni di ingaggio di CR7 e di Dybala, ecco che i 12 milioni per Gigio non sarebbero più un miraggio.

La Juve vorrebbe ripartire da zero. Per farlo, vuole puntare sui giovani e rinnovare la rosa. Donnarumma rappresenterebbe un tassello fondamentale, punto di partenza per una rosa competitiva, non solo in Italia, ma anche nelle competizioni internazionali. E poi c'è anche il problema dei giocatori di nazionalità italiani, soprattutto giovani, che nella Juve hanno iniziato a mancare. Così alla trattativa per Donnarumma, si aggiunge quella di Moise Kean, sempre sotto la protezione di Mino Raiola e che potrebbe segnare un clamoroso ritorno in bianconero. Prima però bisogna snellire gli stipendi più onerosi in casa.

