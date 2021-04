Europa League, Roma in semifinale. Dzeko-gol scaccia la paura: 1-1 con l'Ajax, ora il Manchester United

15 aprile 2021 a

Una zampata di Dzeko regala alla Roma la soffertissima semifinale di Europa League, fissando sull'1-1 la gara di ritorno dei quarti contro l'Ajax all'Olimpico. Dopo la vittoria per 1-2 in Olanda, per i giallorossi la sfida contro i Lancieri sembrava quasi una formalità, ma in Europa (anche quella "minore") nulla è scontato. E così dopo un primo tempo equilibrato e combattuto, che i padroni di casa hanno passato sulla difensiva, in avvio di ripresa ecco la doccia gelata firmata Brobbey: al 49' il giovane talento del calcio oranje segna di potenza, destrezza e classe. Ora il passaggio del turno è in bilico, chi segna passa. E al 54' è ancora l'Ajax a segnare con l'esperto Tadic, il serbo che due anni fa fece impazzire il Real Madrid al Bernabeu. Romanisti sotto choc, ma l'arbitro ferma tutto, va al Var e annulla per un fallo degli olandesi a inizio azione. Dopo lo spavento, è Dzeko, da mesi separato in casa, a mettere il timbro sulla partita al 72', su bella iniziativa del giovane Calafiori. Finale di pressione dei Lancieri, ma alla Roma non tremano le gambe e alla fine il pareggio sancisce il prestigioso passaggio del turno. Ora la squadra di Fonseca se la vedrà contro il Manchester United, grande favorito. Nell'altra sfida, Arsenal contro Villarreal.

