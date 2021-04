Ferrari, le confessioni di Charles Leclerc a Leo Turrini: "Mi prenderò tutto il tempo che ci vuole"

16 aprile 2021 a

a

a

Oggi a Imola in programma ci sono le prove libere del Gran Premio del Made d'Italy e dell'Emilia Romagna. Si parte alle 11 e si chiude alle 14.30 in esclusiva su Sky. Leo Turrini ha intervistato Charles Leclerc per il Giorno. "Non posso dire di essere qui con l'obiettivo della vittoria" ha esordito Leclerc "Ho il dovere di essere realista. Eppure..." "Siamo la Ferrari! Io lo so che Mercedes e Red Bull sono troppo avanti rispetto a noi. Ma non mi rassegno" ha confidato un grintoso Charles Leclerc.

Mistero Red Bull, così hanno "fatto fuori" Max Verstappen: un'ipotesi clamorosa, cosa c'è dietro la vittoria regalata ad Hamilton

"Alle spalle di quei due team, vogliamo esserci noi. Lottiamo nella mischia, ce la giochiamo con altre quattro o cinque squadre" ha detto il pilota e ha aggiunto "Ci siamo preparati bene, dopo un anno veramente duro. Abbiamo fatto progressi in tante aree: trazione, stabilità, potenza". "Ma non bastano sempre per vincere" aggiunge Turrini "Noi siamo sempre ambiziosi" controbatte il francese, "Tra l'altro Imola è il circuito di casa, poco distante da Maranello. Ci teniamo tanto". In seguito, Leclerc rimpiange anche l'assenza del pubblico, cui anche i piloti di Formula 1 hanno dovuto abituarsi: "speriamo di dimenticare presto questo periodo" ha detto Leclerc.

La bustina di plastica del panino. Fernando Alonso, una sfortuna inimmaginabile: la vera ragione del ritiro, da farsi gli scongiuri

"È vero che hai donato al Principe Alberto la Ferrari delle tue vittorie del 2019 a Spa e a Monza" domanda un incuriosito Turrini. "Beh, lui ha un garage un po' più grande le mio!" scherza Carletto "Scherzi a parte, a Maranello mi hanno fatto felice, regalandomi la vettura dei primi trionfi in Formula Uno". Il pilota nato a Monaco racconta poi anche il suo feeling con Sainz, il nuovo compagno. "Abbiamo un rapporto buonissimo. Cooperiamo e ci sfidiamo anche a padel. Io non voglio perdere, lui neanche". Tra Leclerc e Ferrari è stato amore a prima vista: "Io voglio vincere con la Rossa e mi prenderò il tempo che ci vuole. Non immagino di guidare una macchina diversa e non sarà mai questione di soldi. Avrò pazienza... Quest'anno mi piacerebbe vincere il Gran Premio!" conclude Leclerc. Magari proprio a Imola?

Roberto Mancini manda l'Italia in Lituania con la "formula merito": una Nazionale senza raccomandati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.