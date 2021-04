Stefano De Grandis come Berlusconi: "Abbronzato". Il commento su Romelu Lukaku scatena l'inferno

21 aprile 2021 a

Il giornalista sportivo Stefano De Grandis ha chiesto scusa a Romelu Lukaku per averlo definito "signore abbronzato" in diretta su Sky. "Ieri parlando di Romelu Lukaku ho usato una espressione inaccettabile. in diretta, comparsa la sua foto, ho usato il termine 'abbronzato', termine molto stupido e inappropriato, inaccettabile appunto" scrive De Grandis su un post di scuse pubblicato sulla propria pagina Facebook e aggiunge che si è trattato di "Un errore grave, in diretta, che non deve accadere. Il razzismo non mi appartiene, anzi lo detesto, ma le parole sono importanti e non voglio giustificazioni".

"In ogni caso" conclude De Grandis "ho sbagliato e sono profondamente dispiaciuto. Chiedo scusa prima di tutto a Romelu, a Sky e a chi ci stava guardando". Errare è umano, e De Grandis sembra aver subito compreso l'uscita a vuoto. Eppure il famosissimo episodio di Silvio Berlusconi che aveva usato la stessa identica espressione per definire l'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, avrebbe dovuto mettere in guardia De Grandis. Siamo sicuri che dietro alle parole di De Grandis si celi solamente una incredibile gaffe, piuttosto che un reale episodio di razzismo nei confronti del centravanti dell'Inter.

Presto, sono accorsi i fan, i quali hanno il larga parte apprezzato il messaggio di scuse a Lukaku e anche ai telespettatori. "Tranquillo. Io non penso che ogni parola che diciamo sia razzismo. Sei un grande professionista e persona dalla qualità morali indiscusse" si legge tra i vari commenti. E ancora: "Può capitare di sbagliare. L'importante è riconoscerlo e farlo in pubblico è diventato più unico che raro. Per me scuse accettate". Tutto e bene quel che finisce bene quindi. Attendiamo con trepidazione una risposta magari dello stesso Romelu Lukaku, per mettere una volta per tutte la parola fine sulla questione.

