Milan, l'ultimo dubbio sulla Superlega: "Il progetto è fallito, ma...". Indiscrezioni: Gazidis verso le dimissioni

21 aprile 2021 a

a

a

Il Milan non rinuncia alla Superlega, ma ha capito che il progetto è già fallito. E potrebbe fallire anche il lavoro dell'ad Ivan Gazidis. Ma andiamo con ordine: la società rossonera, in una nota ufficiale, ha commentato il fallimento del torneo: "Il cambiamento non è facile, ma l'evoluzione è necessaria per progredire, e anche la struttura del calcio Europeo si è evoluta e modificata negli anni. Siamo sensibili e attenti all'opinione di chi ama questo meraviglioso sport". A tenere il filo ancora unito vero il progetto è proprio il grande sponsor rossonero della Superlega.

"Vogliamo continuare a giocare in Seria A": Superlega, la posizione di Juventus, Milan e Inter

L'ad è stato il grande promotore e si è impegnato per questo progetto destinato però non a non partire. Lui come altri dirigenti sono finiti nel mirino della critica. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, proprio Gazidis sarebbe pronto alle dimissioni. L’unico dei grandi club, che avevano aderito al torneo, ad essersi dimesso è Ed Woodward, amministratore delegato del Manchester United che già da anni era criticato dai tifosi dei Red Devils. Gazidis è stato fortemente voluto dalla proprietà americana Elliott per gestire il rilancio del Milan.

Il comunicato infatti sembra rappresnetare in fatti in pieno le posizioni di Gazidis: una chiusura ma non totale al progetto. "Abbiamo accettato l'invito a partecipare al progetto di Super League con la genuina intenzione di creare la migliore possibile competizione Europea per i fan di tutto il mondo, per tutelare gli interessi del Club e della nostra tifoseria. Il cambiamento non è facile, ma l'evoluzione è necessaria per progredire, e anche la struttura del calcio Europeo si è evoluta e modificata negli anni. Ma la voce e le preoccupazioni dei tifosi in tutto il mondo rispetto al progetto di Super League sono state forti e chiare, e il nostro Club deve rimanere sensibile e attento all'opinione di chi ama questo meraviglioso sport", si conclude la nota del Milan. E ora bisognerà capire che fine farà Ivan Gazidis che, secondo alcuni, sarebbe pronto a dare le dimissioni dopo il fallimento della Superlega da lui tanto voluto.

Video su questo argomento Il pallone racconta - La rivolta dei tifosi, fallisce la Superlega?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.