Gigio Donnarumma, saluti e sorrisi con Reina dopo Lazio-Milan 3-0. "Indegno, vergognati"

Sprofondo Milan contro la Lazio (finisce 0-3) e disastro Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale, protagonista della telenovela sul rinnovo di contratto (avrebbe rifiutato una proposta da 8 milioni di euro e la prospettiva è quella di andare via a zero, magari alla Juventus), è affondato sotto i colpi di Correa e Ciro Immobile ma a far infuriare i tifosi è il fermo immagine del suo sorriso all'ex compagno di squadra Pepe Reina, a fine partita. Mentre il popolo rossonero piange sportivamente per una sconfitta che dopo mesi al vertice condanna il Milan a uscire dalla zona Champions (quinto per differenza reti, e la Lazio è a un passo), è la tesi di chi contesta, Gigio se la spassa e si comporta come se niente fosse, per di più a botta ancora caldissima.

Sulla Gazzetta.it, alcune delle accuse più "potabili" rivolte a Donnarumma: "Sapete, cosa mi fa più male. Vedere Donnarumma a fine partita che ride e scherza con Reina. Inconcepibile". "Donnarumma che se la ride scambiandosi la maglia con Reina è un gesto infame. Il capitano. 3-0. Dovrebbe correre negli spogliatoi ad attaccarne un paio agli armadietti. E ride". "Dopo un 3-0 Donnarumma, con tanto di fascia al braccio, si fa quattro risate con Reina. Il futuro del Milan. La morte definitiva del Milan". "Toglietegli la fascia e lasciatelo andare dove vuole!". "Non so se mi fa incazzare di più la sconfitta per 3 a 0 o la faccia sorridente di Donnarumma mentre scambia la maglia e scherza con Reina a fine partita", "Milan ringrazia Donnarumma, o meglio Dollarumma, "portiere più forte del mondo" che prende 6 milioni e ne vuole il doppio e che ha preso 2 gol da Correa sul primo palo, ma soprattutto il capitano che dopo aver regalato la vittoria alla Lazio va a farsi 2 risate con Reina".

