Gigio Donnarumma, l'ultima carta del Milan: mini-rinnovo e clausola a 30 milioni, tutti i dettagli

A molti tifosi rossoneri non sono andate giù le grasse risate di Gigio Donnarumma dopo la debacle contro la Lazio per 3-0, con l'ex compagno Pepe Reina. Il Milan è scivolato al quinto posto in classifica e dovrà stringere forte i remi per riuscire a centrare una qualificazione in Champions League che, alcune settimane fa, sembrava ormai quasi fatta. Grande nodo da sciogliere in casa Milan, proprio il futuro del portiere classe 99', al momento tutt'altro che certo. Mino Raiola, procuratore di Gigio, chiede 10 milioni più bonus, mentre il Milan non intende alzare l'offerta di 7 milioni + 1 di bonus.

Il contratto di Donnarumma è in scadenza per il 30 giugno e il suo futuro potrebbe dipendere dalla partecipazione (o meno) dei rossoneri alla massima competizione europea. Alle porte, i maggiori club a livello europeo: Juventus in pole, ma anche Psg, Real Madrid e Chelsea starebbero tenendo d'occhio il talento di Castellammare di Stabia. Il Milan però non ci sta a perdere il portiere, tantomeno a parametro zero e farà quindi i salti mortali per cercare di trattenere il numero 1 della Nazionale, almeno ancora per la prossima stagione.

Sul piatto infatti, Paolo Maldini ha messo un'offerta alternativa per congelare momentaneamente l'operazione e capire prima gli obiettivi futuri del club rossonero. Sportmediaset, riporta che tra i dirigenti rossoneri sta nascendo l'idea di un mini-rinnovo annuale a 7 milioni di euro (più uno di bonus), con l'inserimento di una clausola rescissoria fissata a 30 milioni di euro ed esercitabile nel caso in cui il Milan non si qualificasse per la Champions. Proposta che Gigio potrebbe prendere in seria considerazione. Il portiere non ha mai nascosto il suo amore verso il Milan e proprio la sua volontà potrebbe risultare decisiva per l'operazione. Nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, Maldini rimanderebbe le discussioni sul rinnovo del portiere campano tra sei mesi.

