Inter, durano poco i festeggiamenti: Achraf Hakimi pronto a partire? Le parole di Beppe Marotta

03 maggio 2021 a

a

a

Chiusa formalmente la pratica scudetto, che ha riportato in casa nerazzurra il titolo dopo 11 anni di astinenza, i vertici societari sono già al lavoro per modellare l'Inter del futuro. Il primo nodo da sciogliere riguarda la permanenza in nerazzurro dell'esterno Achraf Hakimi, uno dei volti dell'Inter campione d'Italia. Con 7 goal messi a segno e 8 assist, Hakimi è stato uno dei protagonisti della cavalcata nerazzurra. Prelevato dal Real Madrid per 40 milioni di euro, il 22enne marocchino ha presto convinto tecnico e società. "Credo che il Real Madrid abbia un diritto di prelazione per me" ha rivelato tuttavia il difensore.

Video su questo argomento "I primi stranieri a vincere lo scudetto". Biasin, il giusto elogio della famiglia Zhang: "Inter, promessa mantenuta"

Difficile che il club decida di privarsi del giocatore, ma di fronte ad una maxi plusvalenza, non è escluso che l'Inter possa prendere in considerazione anche la partenza dell'ex Borussia Dortmund. In una intervista a El Chiringuito, Hakimi ha spiegato la sua posizione: "Voglia di tornare? Hanno avuto l'occasione di comprarmi un anno fa e potevo tornare indietro, ma il Real Madrid ha fatto scelte diverse. Non posso prendermela con Zidane o il club, non li biasimo; hanno deciso così, magari per il Covid. Non so chi abbia preso la decisione, ma il Real era a casa mia e sarei stato felice di combattere per un posto da titolare al Madrid. Qualcuno ha detto il contrario ma non sanno la verità. Così sono andato all’Inter e ho vinto”.

Cristiano Ronaldo salva la Juventus: ribaltato l'Udinese con una doppietta in 5 minuti

A tricolore conquistato si parla anche del futuro di Lautaro Martinez. Un anno fa, l'argentino veniva conteso dalle più importanti piazze internazionali, oggi è invece uno dei punti cardini dell'Inter. La coppia con il belga Romelu Lukaku è stata a tratti incontenibile da buona parte delle difese di Serie A. "Su Lautaro Martinez si può puntare in futuro" ha rassicurato tutti il ds nerazzurro Beppe Marotta. "Tra un po' ci metteremo attorno a un tavolo e ne parleremo, ma assolutamente non ci sono problemi di rinnovo". E sulle voci che riporterebbero Marotta alla Juve, il dirigente ha risposto: "All'Inter mi trovo molto bene, vorrei proseguire qui. La Juve? Non ho detto che non ci tornerei, anche perché non mi hanno mai cercato".

"Ci sarà tempo". Antonio Conte festeggia lo scudetto ma preoccupa l'Inter: futuro incerto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.