José Mourinho alla Roma, ufficiale. Il clamoroso ritorno in Italia dello Special One

Sarà José Mourinho a sostituire Paulo Fonseca sulla panchina della Roma per la prossima stagione. Lo 'special one' ha firmato con il club giallorosso un contratto triennale fino al 30 giugno 2024. Ad annunciarlo la società capitolina con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Immediate le parole dell'ex allenatore dell'Inter: "Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire. L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Allo stesso tempo, auguro a Paulo Fonseca le migliori fortune e chiedo ai media di comprendere che rilascerò dichiarazioni solo a tempo debito. Daje Roma!”.

Appena due giorni fa, in un'intervista al Times, aveva rivelato Mou: "Con l’Inter ho vinto tutto e c’è un legame speciale, ma se un giorno dovesse chiamarmi una società rivale in Italia, non ci penserei due volte. Sono un professionista". Probabilmente qualcosa già bolliva in pentola.

Il portoghese ha una media di 2,18 punti a partita (166 punti nelle 76 panchina con l'Inter nel biennio 2008-2010). Meglio di lui solo Antonio Conte. Quest'anno è stato esonerato dal Tottenham a sei giornate dal termine della Premier League.

