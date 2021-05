Roma, il primo colpo di Mourinho: un clamoroso ritorno? Sabatini lo stronca: "Come l'oppio dei popoli"

07 maggio 2021 a

Tutti pazzi per José Mourinho: è lui la prima sorpresa, ancora prima dell'avvio del calciomercato estivo. L'ufficialità del suo approdo a Roma ha fatto tornare la luce mediatica sul calcio italiano, proprio come era avvenuto quando Cristiano Ronaldo si era presentato a Torino. Il tempo per lodi ed encomi è però già finito, i Friedkin vogliono modellare una Roma vincente, allenata da uno staff vincente. Sicuramente Mou, sarà il volto di questa Roma tutta all'americana. "La mia prima reazione è stata non troppo positiva, mi è venuto in mente 'l'Oppio dei Popoli' di Karl Marx. È vero, però, che il suo arrivo è un terremoto. È stato un colpo geniale, i tifosi hanno bisogno di vittorie e chi meglio di lui può dare speranze?" ha detto l'ex direttore sportivo giallorosso Sabatini.

E proprio per non "uccidere" le speranze, Mou prenderà il posto di Paulo Fonseca soltanto a fine stagione. L'allenatore uscente, reduce da una vittoria per 3-2 contro il Manchester United, purtroppo utile solo per il morale, dovrà almeno centrare una qualificazione in una coppa europea. Una volta atterrato a Roma, Mourinho verrà poi raggiunto dal suo staff con cui lavorava al Tottenham composto da Giovanni Cerra, tattico romano e cuore giallorosso, il preparatore atletico Carlos Lalin, il vice Joao Sacramento e Nuno Santos allenatore dei portieri. I tifosi si aspettano però anche un volto conosciuto e i Friedkin lo sanno bene.

Serve qualcuno che conosca già bene Trigoria e l'ambiente giallorosso. Francesco Totti sembra un'operazione parecchio difficile, mentre l'altro figliol prodigo capitolino, Daniele De Rossi, sarebbe secondo la società il profilo giusto. Al momento, De Rossi sta studiando per ottenere la qualifica Uefa A da allenatore e dovrebbe lasciare il ruolo di collaboratore tecnico di Roberto Mancini con la Nazionale. Tuttavia, la società giallorossa non conferma ancora un suo eventuale ritorno. Che sia soltanto una strategia, prima di regalare l'ennesima sorpresa ai tifosi ormai galvanizzati? L'altro nome che gira è quello di Walter Samuel. "The Wall", è però al momento collaboratore di Lionel Scaloni, il commissario tecnico della nazionale argentina.

