Cristiano Ronaldo salta l'allenamento. Juventus in crisi, lui si regala una nuova Ferrari

11 maggio 2021 a

a

a

"Pirlo e Cristiano Ronaldo restano con noi". Pavel Nedved blinda i due juventini più criticati dopo il tracollo 0-3 contro il Milan. All'indomani della sconfitta che rischia di lasciar fuori la Signora dalla prossima Champions League, con conseguenze finanziarie potenzialmente disastrose, le polemiche sul portoghese però non si placano. Annullato da Kjaer e Tomori in campo, CR7 ha però saltato l'allenamento del lunedì per dedicarsi a uno dei suoi mille impegni extra-calcistici, tra bella vita e sponsor.

"Pirlo resta in panchina", ma la Juve rischia la Serie A: Di Marzio, la doppia bomba che ribalta il quadro bianconero





Ronaldo è infatti stato in visita allo stabilimento della Ferrari a Maranello: il 36enne attaccante portoghese si è fatto un regalino: una nuova Ferrari, modello Monza, l'ennesima della sua scuderia extra-lusso. Sebbene ad accompagnare il 5 volte pallone d'oro fossero il patron Juve John Elkann e il presidente Andrea Agnelli e l'evento fosse già programmato da tempo, alla presenza anche dei piloti della Rossa in Formula 1: Leclerc e Sainz, non sono mancate le proteste vivaci dei tifosi bianconeri, inviperiti per lo scarso rendimento della loro stella (che resta comunque il miglior giocatore dei bianconeri in questa sfortunata stagione, nonché unico vero terminale offensivo a fronte di un Morata calato alla distanza e un Dybala quasi sempre ai box).





Mercoledì sera la Juve giocherà contro il Sassuolo in una vera e propria ultima spiaggia: senza la vittoria, anche il quarto posto rischia di essere un miraggio. In panchina ci sarà sempre Pirlo (smentita la notizia di un suo esonero con Igor Tudor al suo posto per questo finale di campionato), ma per la prossima stagione il cambio è scontato. E c'è chi sospetta che, nonostante, Nedved, anche CR7 sia in fuga. Almeno lui, a bordo di una Ferrari.

Preso per i fondelli da "Striscia" e massacrato da Lapo Elkann: la giornata da incubo di Andrea Pirlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.