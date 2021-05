Uomini e Donne, il dramma di Giulia D'Urso e lo strano silenzio di Romelu Lukaku: scattano le denunce

18 maggio 2021 a

Con le lacrime agli occhi Giulia D'Urso, l'ex protagonista di Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 -, ha rivelato sui social network di aver formalmente denunciato tutte le persone che l'hanno screditata per aver partecipato alla famosa cena di Romelo Lukaku, finita con una sanzione da parte dei Carabinieri per la violazione del coprifuoco. L'ex fidanzata di Giulio Raselli e affermata web influencer, è stata addirittura accusata di qualcuno di essere stata una "talpa", infiltrata alla presunta festa segreta per segnalare alle forze dell'ordine l'infrazione delle norme anti-Covid. Una supposizione completamente infondata, che tuttavia negli ultimi giorni ha stravolto la vita della ragazza.

Giulia D'Urso, nata nel 1995 e di origini Pugliesi, è stata infatti ricoperta di insulti e minacci nei commenti dei propri profili social. Così, la 26enne ha deciso di denunciare le falsità dette nei suoi confronti a chi di dovere: "Ho denunciato tutte le persone che hanno fatto il mio nome senza alcun motivo. E anche chi si è permesso di insultarmi, ne ho lette di ogni... c'è un avvocato di mezzo. Piano piano questa cosa si risolverà" ha detto Giulia D'Urso. La ragazza ha inoltre confidato di aver trovato in un sua madre una spalla su cui piangere e che l'ha aiutata ad andare avanti con forza e coraggio. In aggiunta, l'ex corteggiatrice si è anche consolata con il cibo per superare le ansie del momento.

Non è ancora chiaro perché proprio il nome di Giulia D'Urso sia finito al centro della vicenda che ha travolto Lukaku e alcuni compagni di squadra. Chiaro è che la ragazza ha passato qualche giorno complicato, in cui ha ricevuto anche alcune minacce di morte nei suoi confronti. Sarebbe stata proprio la violenza del linguaggio a portare la giovane ad affidarsi a un legale, per mettere a tacere le aggressività nei suoi confronti e per chiarire la faccenda. Silenzio stampa da parte del diretto interessato Lukaku, che però ha smentito che si trattasse di una festa segreta, bensì di una cena avvenuta dopo una partita dei nerazzurri e a cui hanno partecipato anche Ivan Perisic, Ashley Young e Achraf Hakimi.

