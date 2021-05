Milan, benservito a Gigio Donnarumma: nel cuore della notte arriva Maignan, terremoto-rossonero

25 maggio 2021 a

Ad una manciata di ore dalla fine del campionato, il Milan piazza il primo colpo a sorpresa del calciomercato. Pochi minuti prima della mezzanotte di ieri, lunedì 24 maggio, a Linate è atterrato Mike Maignan. Portiere francese classe 95' alto 191 cm e che si è appena laureato campione di Francia con il Lille. L'operazione sembra chiarire anche la complessa situazione legata a Gigio Donnarumma, ormai sempre più lontano dai rossoneri: il Milan pare avergli dato così il benservito. Troppe bizze, troppi silenzi, troppi ricatti: meglio perderlo a zero. Difficile infatti pensare che Maignan sia venuto a Milano per scaldare la panchina: affare da 15 milioni di euro, bonus compresi.

La trattativa per il rinnovo di Donnarumma prosegue ormai da mesi, ma il divario tra le richieste di Mino Raiola e l'offerta di Maldini e Massara è ufficialmente incolmabile. Tanto da far virare il Milan sul 25enne del Lille che, a ridosso della data di scadenza del contratto, ha rappresentato un ottimo affare al ribasso. Il vero prezzo del giocatore ex Psg si aggira infatti intorno ai 25 milioni di euro, questa la stima di transfermarkt.it. Donnarumma è quindi destinato a partire a parametro zero, con Mino Raiola pronto a trovare per il classe 99' una nuova sistemazione. Secondo Sportmediaset, in pole ci sarebbe sempre la Juventus, ma ci sarà da battere la concorrenza di Psg e Barcellona.

Per Magnan è pronto un contratto quinquennale da 3 milioni di euro annui. Cifra importante, ma decisamente contenuta se paragonata ai 12 milioni richiesti da Mino Raiola e Gigio Donnarumma. Lanciato titolare da Marcelo Bielsa al Lille nella stagione 2017/18, è stato uno dei protagonisti della squadra allenata da Galtier, che domenica scorsa ha alzato la Ligue 1 davanti agli occhi increduli dei fuoriclasse del Paris Saint Germain. Il Milan ha approfittato anche del coinvolgimento di Elliott nella società francese, bloccando presto l'affare per 15 milioni bonus inclusi. Eletto miglior portiere della Ligue 1 2018/19, Maignan è pronto a non far rimpiangere Gigio Donnarumma hai tifosi rossoneri.

