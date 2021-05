Partita del cuore, Sinisa Mihajlovic insulta Pardo in diretta: "C***ne". Imbarazzo a Canale 5

25 maggio 2021 a

Non comincia nel migliore dei modi la Partita del cuore. Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna "insulta" in diretta il telecronista Pierluigi Pardo, la voce di Canale 5. Uno scherzo che non è piaciuto molto ai telespettatori che stavano commentando la serata sui social.



Ricapitoliamo: in campo ci sono la Nazionale cantanti contro i Campioni della ricerca, che riuniscono protagonisti dello sport e dello spettacolo italiani. Mancano però Aurora Leone e Ciro Priello dei The Jackall, che alla vigilia hanno accusato il dg della Nazionale cantanti Pecchini di insulti sessisti alla attrice. Il dirigente si è dimesso ed Eros Ramazzotti, in segno di solidarietà nei confronti di Aurora, ha deciso di non scendere in campo. Il clima insomma non è dei più sereni.



A pochi minuti dal fischio d'inizio, Miha (allenatore dei Campioni della ricerca) raggiunto dal microfono della giornalista di Canale 5 a bordo campo ha perso un po' le staffe. Colpa del tabellone dello stadio di Torino: "Segna 1 a 0 per loro - dice il mister - ma siamo in vantaggio noi 2 a 1". Poi, riferendosi a Pardo (che gli stava dando ragione) intima alla giornalista: "Dì al ciccione di cambiare il risultato". Roba che farebbe la gioia di Pio e Amedeo, ma molti storcono il naso. "Pardo è l'unico che in tv è più magro che dal vivo. Dal vivo è più ciccione", rincara la dose il tecnico serbo, che di Pardo è amico. Ma chi sottolinea come quella di Miha fosse una battuta è in netta minoranza rispetto a chi critica ferocemente la mancanza di freni dialettici di Sinisa.

