Milan, Paolo Maldini: "Con Donnarumma è finita, le strade si dividono"

Mike Maignan sarà il nuovo portiere del Milan, che ha dato ufficialmente l’addio a Gianluigi Donnarumma tramite le parole di Paolo Maldini. Con la solita classe che lo contraddistingue, l’ex bandiera rossonera e attuale direttore tecnico non ha voluto fare alcun tipo di polemica con il portiere e il suo agente Mino Raiola. “Donnarumma è stato leader e spesso capitano. La gente fa fatica a capire cosa voglia dire fare il professionista, che deve essere pronto a cambiare casacca”, ha dichiarato Maldini.

“È difficile da accettare - ha aggiunto - bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto al Milan, non ci ha mai mancato di rispetto. Le strade si dividono, non posso che augurargli il meglio”. Al suo posto i rossoneri hanno blindato i pali con Maignan, fresco vincitore della Ligue 1 con il Lille a discapito del Psg, che potrebbe essere proprio una delle possibili destinazioni di Donnarumma. Archiviato il capitolo riguardante “Gigio”, Maldini ha ripercorso la stagione del Milan, conclusa con la qualificazione in Champions League.

“È una stagione che è durata quasi due anni, il mister da quando è arrivato ha fatto due stagioni consecutive, non ha avuto vacanze, c’è stato il Covid che ha ribaltato le nostre vite”, ha dichiarato Maldini. “Siamo felicissimi ma dobbiamo essere ambiziosi - ha continuato - andare in Champions ha ovviamente un risvolto economico, ma noi siamo molto legati alla parte sportiva. È una sfida ancora più alta rispetto al campionato”.

