Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter: "tradito" Lotito, i dettagli dell'offerta "irrifiutabile" dei campioni d'Italia

Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter, con buona pace di Claudio Lotito che è rimasto scottato dalla decisione dell’ormai ex tecnico della Lazio, con il quale aveva un accordo per il rinnovo. Ma le carte in tavola sono cambiate repentinamente una volta che Antonio Conte ha deciso di lasciare i nerazzurri: circa 24 ore l’accordo tra il club e il tecnico leccese, che incasserà una buonuscita di circa 7 milioni, l’Inter ha fatto le sue valutazioni e ha deciso di puntare forte su Inzaghi, che dovrebbe percepire un ingaggio da circa 4 milioni a stagione fino al 2023.

I nerazzurri hanno scelto una sorta di continuità, dato che Inzaghi è in un certo qual modo paragonabile a Conte dal punto di vista tattico e caratteriale: la Lazio non è stata per nulla contenta di perderlo, con il presidente Lotito che ha vissuto il suo passaggio all’Inter come un “tradimento”. Già definito anche lo staff che accompagnerà Inzaghi nell’avventura a Milano: si tratta del vice Farris, dei collaboratori tecnici Cecchi e Rocchini, del preparatore atletico Ripert e del match analyst Cerasaro.

I tifosi della Lazio hanno salutato Inzaghi nella maniera più appropriata: “Ventidue anni con l’aquila della Lazio sul petto, prima da giocatore, poi da allenatore. Hai vinto tanto, hai sofferto e gioito con noi, hai sempre parlato da tifoso e non da semplice tecnico. Per questo noi ti ringraziamo, per tutti questi anni vissuti insieme e anche per questo mai potremmo contestare la tua scelta”.

