Euro 2020, prima tegola per Roberto Mancini: stop per Alessandro Florenzi, ecco quando torna

Alessandro Florenzi aveva accusato un indurimento muscolare durante il primo tempo della sfida Italia-Turchia ed era stato sostituito da Di Lorenzo per una contrattura. Dagli esami non sono state registrate lesioni, ma l'esterno non sarà a disposizione di Mancini per il prossimo impegno degli azzurri che sarà contro la Svizzera mercoledì 16 giugno alle 21 allo stadio Olimpico.

Florenzi, reduce dalla stagione in prestito al Psg, ha accusato una contrattura al polpaccio, una zona in cui aveva già avuto problemi in passato. Oggi, sabato 12 giugno, in mattinata il giocatore si è fatto visitare e dallo svolgimento di alcuni esami strumentali non è emersa alcuna lesione. Tuttavia resterà fuori contro la Svizzera. Il suo rientro in gruppo è previsto tra qualche giorno. L’Europeo, per il difensore azzurro, non dovrebbe essere a rischio, soprattutto se l’Italia centrerà l’accesso agli ottavi. Giovanni Di Lorenzo, positivo nella ripresa del match di ieri, è comunque il candidato principale a partire titolare mercoledì sera.

Intanto il giorno dopo la vittoria con la Turchia, i giocatori della nazionale hanno avuto una mattinata piuttosto libera. La squadra si è ritrovata all’ora di pranzo, e poi si è divisa in due gruppi: chi è sceso in campo farà lavoro di scarico, chi invece non è stato impiegato giocherà un’amichevole con la formazione primavera del Pescara. La prestazione di Florenzi non è particolarmente piaciuta a Fabio Capello. "Bocciato. Nel secondo tempo con Di Lorenzo c'è stata più spinta anche sulla corsia destra", ha detto l'ex tecnico di Roma e Juve. Mancini però spera di riaverlo a disposizione per la terza ed ultima gara del girone, con il Galles, o eventualmente per gli ottavi di finale.

