Euro 2020, il "porca putt***" di Ciro Immobile? Struggente Lino Banfi, ridotto così...

Due dei tre gol dell’Italia, all'esordio di euro 2020 contro la Turchia, portano la firma di Lorenzo Insigne e Ciro Immobile. I due azzurri hanno esultato con un “porca pu*****” urlato alle telecamere. Immobile ha raccontato che la squadra, prima della sfida, ha ricevuto un video da Lino Banfi in cui li ha invitati a urlare la sua celebre esclamazione in caso di gol. Immobile e Insigne così hanno "ubbidito" non hanno rinunciato a esaudire la richiesta dell’attore.

Dopo la "confessione" di Immobile ai microfoni della Rai nel post-partita, oggi sabato 12 giugno Lino Banfi ha voluto ringraziare lui e Insigne: "Per me quel ‘porca pu*****’ gridato da Immobile e Insigne è come un David di Donatello. Mi sono commosso. E non è detto che non diventi lo slogan degli Europei. Pensate che gli europei finiscono l’11 luglio che è il giorno del mio compleanno, quindi se vincono devono venire a farmi gli auguri”, ha confessato Banfi.

La storia di quella strana esultanza nasce giovedì 10 giugno, il giorno prima della partita, Banfi ha inviato un video a Giorgio Chiellini ma indirizzato a tutta la squadra e all’allenatore Roberto Mancini. Un video per incoraggiarli e caricarli. Ha chiesto a Chiellini, che conosce da tempo, di farlo vedere a tutti e così ha fatto il difensore della Nazionale e della Juventus. “Nel video dicevo a Mancini: ‘Mister, mi raccomando Spinazzola – Immobile. E quando arriva il gol devi far dire al ragazzo ‘porca pu*****”. E così è andata”, ha rivelato Banfi svelando l'arcano.

