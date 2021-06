Milan, addio Rodrigo De Paul: l'Atletico Madrid soffia l'argentino a rossoneri, le cifre di un contratto stratosferico

16 giugno 2021 a

L’Udinese e l’Atletico Madrid hanno trovato l’accordo per Rodrigo De Paul che dalla prossima stagione indosserà la maglia dei colchoneros, freschi campioni di Spagna e allenati da Diego Simeone. Il club bianconero, che aveva fissato in 40 milioni la cifra per lasciar partire De Paul, incasserà 35 milioni più 5 di bonus legati al rendimento del calciatore. Il trasferimento a Madrid è un affare dal punto di vista economico anche per De Paul che firmerà un contratto di cinque anni, vedendo più che triplicato il suo ingaggio: Rodrigo, infatti, guadagnerà 3,5 milioni a stagione. De Paul era arrivato a Udine nell’estate del 2016 ed era stato pagato 3,5 milioni. Con la maglia dell’Udinese ha giocato in serie A 175 partite segnando 33 gol.

De Paul a Madrid trova il connazionale Simeone, un tecnico pronto a sfruttare tutto il suo potenziale da centrocampista totale. Sfuma, quindi, la pista di un trasferimento al Milan, dove De Paul era visto come il principale indiziato per sostituire Calhanoglu, che a due settimane dalla scadenza del contratto non ha ancora rinnovato.

Una trattativa iniziata circa due settimane fa e chiusa nelle ultime ore con i friulani che hanno detto sì all'ultima offerta arrivata dalla Spagna. Dieci milioni in più della prima che prevedeva anche l'inserimento di una contropartita tecnica. Così i Pozzo sono riusciti a incassare solo soldi. Troppi soldi per il Milan che aveva pensato a De Paul come sostituto di Calhanoglu.

