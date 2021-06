Euro 2020, il Belgio la vince con i cambi: De Bruyne ribalta la Danimarca e vola agli ottavi

17 giugno 2021 a

a

a

Il Belgio soffre ma supera la Danimarca nella partita di Eriksen. Tornata in campo dopo la grande paura, a Copenaghen la formazione di casa rende vita durissima ai Diavoli Rossi. Va subito in vantaggio con Poulsen e disputa un grande primo tempo. Poi, nella ripresa, l'ingresso nelle file dei belgi di De Bruyne coincide con la svolta. Il centrocampista del City firma l'assist per il pari di Thorgan Hazard e poi la rete del sorpasso.

"Immaginateci insieme in campo", può succedere davvero: Adriano festeggia lo scudetto e lancia la bomba su Lukaku

Sospiro di sollievo per Martinez, che dopo il successo all'esordio contro la Russia trova altri tre punti che consentono di staccare il pass per gli ottavi con un turno di anticipo. Sono la seconda nazionale a centrare l'obiettivo dopo l'Italia. A Copenaghen è battaglia vera, per la gioia dei tifosi, ma c'è anche spazio per l'emozione: al decimo minuto i giocatori si fermano per omaggiare lo sfortunato Eriksen, che li sta seguendo dall'ospedale. Parte un lungo applauso, condiviso anche dal pubblico sugli spalti.

"Non potrei dirlo, ma...". Zitti tutti, parla Romelu Lukaku: la storia con l'Inter continua, lo zampino di Inzaghi

Primo tempo dominato dai danesi, che giocano a ritmi altissimi; il Belgio si risveglia con l’ingresso di De Bruyne (assist e gol) ma trema nel finale quando Braithwaite colpisce l'incrocio. Al 10', come detto, l'emozionante omaggio a Eriksen: gioco fermo per un lungo applauso di tutto lo stadio, tifosi e giocatori. Nel finale prosegue il forcing biancorosso: prima la traversa di Braithwaite e poi con un tiro potente di Jensen, con la palla che accarezza l'incrocio. Nel recupero, il Belgio ha la chance per chiuderla con Meunier, che prova a beffare Schmeichel fuori dai pali: Skov Olsen evita il tris sulla linea.

Video su questo argomento "Evviva, ma c'è qualcosa che non funziona". Senaldi e l'unica ombra nella vittoria dell'Italia agli Europei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.