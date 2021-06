Gennaro Gattuso al Tottenham? La rivolta dei tifosi: Paratici costretto a ripensarci, spunta un altro nome "italiano"

18 giugno 2021 a

a

a

Gennaro Gattuso non andrà in Premier League, almeno per il momento. Dopo la rottura improvvisa con la Fiorentina, a causa di un triangolo con l’agente Mendes e il presidente Commisso che non si è concluso positivamente (per usare un eufemismo) in materia di calciomercato, per l’ex allenatore del Napoli sembrava essersi aperta una possibilità molto interessante: quella di allenare il Tottenham, che è ancora alla ricerca di una guida tecnica dopo aver detto addio anticipatamente a José Mourinho nella scorsa stagione.

"Insulti a un membro della famiglia Commisso". Caos Fiorentina, il gossip dietro la rottura con Rino Gattuso

Per la panchina degli Spurs sembrava ormai fatta con Paulo Fonseca: sarebbe stato una sorta di scambio sull’asse Roma-Londra, con il portoghese che avrebbe preso il posto lasciato vacante dall’allenatore che lo ha sostituito sulla panchina giallorossa. E invece pare che l’accordo sia saltato al momento della firma per non meglio precisati motivi fiscali. A quel punto Mendes si sarebbe fatto avanti per proporre al Tottenham la possibilità di firmare Gattuso, con quest’ultimo ovviamente interessato.

Gattuso in Premier League? Dopo la rottura con la Fiorentina, trattative in corso: un clamoroso "scambio"

Le porte degli Spurs si sono però chiuse presto per l’ex del Napoli: secondo quanto riportato dalla Bbc, il tecnico italiano non è gradito ai tifosi, che hanno lanciato subito in rete tutto il loro disappunto. E così la dirigenza, capitanata adesso da Fabio Paratici, ha deciso di fare un passo indietro: pare invece che sia ancora aperta la pista che porta a Fonseca, segno che quest’estate le panchine sono bollenti come non mai.

Fiorentina-Gattuso, è già finita: rottura clamorosa sul mercato, ecco il sostituto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.