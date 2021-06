Gattuso in Premier League? Dopo la rottura con la Fiorentina, trattative in corso: un clamoroso "scambio"

17 giugno 2021 a

Prima dell’avvento dell’estate vera e propria e durante Euro 2020, il calciomercato è scoppiettante come non mai. La cosa curiosa, però, è che per il momento tocca poco o nulla i calciatori: è il mercato degli allenatori a essere in escandescenza, tra addii, ritorni, rotture, accordi saltati all’ultimo. Tutto è partito nella serata di mercoledì 16 giugno, quando la spaccatura tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina è stata così netta dal dirsi immediatamente addio.

Tralasciando le questioni con l’agente Jorge Mendes che hanno portato alla rottura con Rocco Commisso, l’ex allenatore del Napoli potrebbe aver trovato subito un’altra panchina: si tratta di quella del Tottenham, che secondo il Guardian avrebbe fatto naufragare la trattativa con Paulo Fonseca. Si parla di “problemi fiscali”, sopraggiunti dopo che le parti avevano trovato un accordo verbale: al momento delle firme è però saltato tutto. E allora Mendes ne ha subito approfittato per proporre Gattuso.

Il quale ovviamente sarebbe ben contento di allenare in Premier League: i contatti con il Tottenham sono avviati sulla base di un contratto biennale. Gattuso è solo l’ultimo di una lunga lista di allenatori accostati agli Spurs: dopo l’addio di José Mourinho, si è parlato di Nagelsmann, Rodgers, ten Hag, Conte, Pochettino e Fonseca. Eppure la panchina degli inglesi è ancora vacante: Fonseca era stato scelto dal nuovo amministratore delegato Fabio Paratici, che adesso potrebbe virare su Gattuso.

