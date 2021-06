Euro 2020, invasione scozzese a Londra: "Senza biglietto e senza vestiti", col tifoso nudo finisce malissimo

18 giugno 2021 a

a

a

Sono migliaia i tifosi scozzesi giunti a Londra per sostenere la propria nazionale, che ha bisogno assolutamente di fare risultato con l’Inghilterra per tenere in vita le speranze di passare il girone di Euro 2020. La Scozia ha infatti perso la partita inaugurale con la Repubblica Ceca a causa di una doppietta di Schick e cerca riscatto contro gli inglesi, che invece all’esordio hanno avuto la meglio per 1-0 della Croazia.

Euro 2020, basta un rigore alla Svezia: battuta la Slovacchia, ottavi di finale vicini

L’arrivo a Londra di migliaia di tifosi scozzesi non è affatto passato inosservato tra cori e alcol. Un uomo, però, ha decisamente superato il limite del buon gusto ed è stato arrestato dalla polizia perché girava completamente nudo per le strade della capitale: molti suoi compagni indossavano il kilt, ma lui ha pensato bene di sfilarselo e di andarsene in giro come mamma l’ha fatto tra una birra e l’altra. L’episodio ha attirato molti curiosi, che hanno assistito alla scena in cui l’uomo è stato circondato dagli agenti a Hyde Park.

Si stima che saranno circa 22mila i tifosi scozzesi che hanno raggiunto Londra: solo 2.600 di loro sono però riusciti a ottenere i biglietti per Wembley dato che la capienza è fortemente ridotta a causa del coronavirus. Molti quindi guarderanno la partita in strada o nei locali: l’allerta è massima da parte delle forze dell’ordine della capitale.

Ronaldo rifiuta la Coca-Cola? Il clamoroso gesto del ct russo sotto la scrivania: oltre lo sberleffo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.