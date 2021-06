Gp di Francia: Verstappen vince davanti a Hamilton, male le Ferrari

20 giugno 2021 a

Max Verstappen ha vinto il Gp di Francia di Formula 1 compiendo il sorpasso decisivo su Lewis Hamilton al penultimo giro. Il pilota della Red Bull rinforza così la leadership in classifica iridata salendo a 131 punti, contro i 119 del rivale della Mercedes. Completa il podio Sergio Perez, terzo. Fuori dalla top ten entrambe le Ferrari, in difficoltà per tutto il Gran Premio: Carlos Sainz si è piazzato undicesimo, Charles Leclerc sedicesimo.

Quarta piazza per Valtteri Bottas, che precede le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Completano la top ten Pierre Gasly (AlphaTauri), settimo, e Fernando Alonso (Alpine), ottavo. A punti anche le due Aston Martin di Sebastian Vettel e Lance Stroll. Il prossimo appuntamento del mondiale è in programma tra una sola settimana, per la prima delle due gare in Austria.

"Mi sono divertito solo negli ultimi giri. All'inizio è stato difficilissimo, a causa del vento, è stato difficile mantenere la stabilità sulla vettura. Una volta fatto il primo pit stop abbiamo scelto la strategia su due soste, ed è stata ripagata. E' stato difficile perché c'erano tanti doppiati, abbiamo fatto una bella lotta". Lo ha detto Max Verstappen commentando il successo ottenuto nel Gp di Francia. "C'è lotta in ogni gara, sarà così per il resto della stagione - ha aggiunto il pilota della Red Bull - L'errore alla partenza? Ho perso il posteriore, ho cercato di correggere ma la macchina non si fermava".

