Euro 2020, Italia da record, fa giocare tutti ma vince ancora. Basta un gol di Pessina per battere il Galles

L'Italia batte il Galles per 1-0 all'Olimpico di Roma nella gara valida per la terza giornata del Gruppo C di Euro 2020, chiude il gruppo al primo posto a punteggio pieno e sabato prossimo 26 giugno giocherà gli ottavi di finale allo stadio 'Wembley' di Londra con la seconda del gruppo C (probabilmente l'Ucraina). La rete della vittoria contro i gallesi è stata firmata da Pessina al 39' che devia sotto porta un calcio di punizione di Verratti.

In formazione ampiamente rimaneggiata -con 8 cambi nello schieramento titolare- l'Italia cerca di fare la partita sin dalle prime battute. Il caldo si fa sentire, il ritmo in avvio non è propriamente forsennato. La Nazionale prende progressivamente il controllo delle operazioni e si insedia nella metà campo avversaria. La pressione azzurra aumenta dal 10', con le iniziative di Chiesa e Emerson che provano ad allargare la manovra sulle fasce. Il Galles arretra e fatica a ripartire, accontendandosi di arginare la manovra dei padroni di casa. La porta gallese non corre reali pericoli nei primi 20 minuti: Ward deve limitarsi ad un paio di interventi di routine.

Al 24' Italia pericolosissima. Bernardeschi innesca Belotti, che da posizione defilata prova il diagonale destro: la palla attraversa tutto lo specchio della porta, Chiesa non arriva in tempo per il tap-in. La gara si accende e anche il Galles si fa vivo davanti. Al 26' Gunter, su corner da sinistra, trova il tempo per il colpo di testa: palla a pochi centimetri dall'incrocio. Dall'altra parte, il più attivo è Chiesa: diagonale potente da posizione defilata, Ampadu devia in corner. L'Italia sfonda al 39'. Punizione di Verratti dalla trequarti destra, Pessina tocca al volo e spedisce la palla nell'angolo: 1-0. Gli azzurri, dopo il vantaggio, mantengono il controllo delle operazioni: a centrocampo giganteggia Verratti, il Galles si accontenta di andare a riposo con lo svantaggio minimo.

La Nazionale gioca in scioltezza anche in avvio di ripresa e al 52' va vicina al raddoppio. Bernardeschi calcia una posizione da oltre 22 metri, il sinistro si stampa sul palo con Ward battuto. Bernardeschi è protagonista anche dell'azione che al 55' porta all'espulsione di Ampadou. Il difensore, in ritardo, entra col piede a martello e rifila un pestone all'azzurro: cartellino rosso diretto, Galles in 10 per l'ultima porzione di gara. Serve una gran parata di Ward al 64' per negare il gol a Belotti, che calcia a botta sicura da pochi passi dopo l'ennesima iniziativa dell'indemoniato Chiesa.

Il Galles esce dalla trincea e va vicinissimo al pareggio al 75'. La torre di Rodon diventa un assist splendido per Bale che, ignorato dalla difesa azzurra, può calciare al volo da ottima posizione: il sinistro è sgangherato, pallone in curva. L'ultimo quarto d'ora scivola via tra una raffica di sostituzioni che non incidono sull'epilogo del match.

