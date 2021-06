Euro 2020, sarà l'Austria l'avversaria degli Azzurri agli ottavi: da Alaba a Sabitzer, ecco chi potrebbe impensierire Mancini

22 giugno 2021 a

Sarà l'Austria l'avversaria degli Azzurri agli ottavi di finale di Euro 2020. La gara si disputerà nel tempio del calcio londinese Wembley, sabato 26 giugno 2021 alle ore 21.00. Agli austriaci è bastato un goal di Baumgartner al 21' del primo tempo per portare a casa il match più importante del girone. Non è invece bastato il trio delle meraviglie ucraino Zinchenko-Malinovsky-Yarmolenko per impensierire la retroguardia austriaca, mai veramente chiamata all'appello durante i 90 minuti di gioco. Andriy Shevchenko si è quindi piegato di fronte ai ragazzi guidati dal c.t. tedesco Franco Foda, e può ora soltanto sperare nel ripescaggio.

Gli Azzurri di Roberto Mancini ieri sono stati invece impegnati a seguire la gara del loro prossimo avversario, per cercare anche di studiare in anticipo il gioco degli austriaci. La nazionale di Foda schiera un 4-3-3 con gli esterni d'attacco Baumgartner e Sabitzer posizionati alle spalle della prima punta Arnautovic. Il centrocampo si presenta compatto in fase difensiva e pronto a ripartire una volta riconquistato il pallone. La difesa viene invece tenuta insieme da David Alaba, autore di una prestazione di altissimo livello nella gara di ieri, dove ha servito l'assist vincente al compagno Baumgartner.

Gli elementi più pericolosi della rosa austriaca rimangono Marcel Sabitzer, centrocampista polivalente che può spaziare dai ruoli più difensivi a quelli più dediti alla fase d'attacco. Per il classe 94' del Lipsia sono ormai 171 le partite collezionate in 6 stagioni, condite da 40 goal tra tutte le competizioni. Reduce anche da una stagione strepitosa in Bundesliga, che è valsa il secondo posto in classifica, subito dopo il Bayern di Monaco. Occhio però anche a Baumgartner: l'esterno classe 99' dell'Hoffenheim ha lasciato già il segno in questo torneo ed è stato a tratti incontenibile dalla difesa dell'Ucraina. L'Italia di Mancini è avvisata.

