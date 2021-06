Euro 2020, sfregio di Massimo Fini a Mancini e tricolore: "Pago 1.300 euro e mi hanno rubato le mutande sporche, perché non tifo Italia"

22 giugno 2021 a

L'Italia è uscita a punteggio pieno dalla fase a gironi dell'Europeo. La difesa non ha subito goal contro Turchia, Svizzera e Galles. Ora incrocerà l'Austria, e, nel caso di vittoria, probabilmente il Belgio nei quarti di finale. "Io faccio il tifo contro l'Italia, benché Mancini abbia messo in piedi una bella squadra, che ha un gioco, va costantemente in avanti, abbandonando l'antica abitudine italica, sparagnina ma redditizia, di difesa e contropiede. Non posso tifare Italia. Non oso immaginare cosa succederebbe se vincesse gli Europei. Draghi si approprierebbe della vittoria come fecero nel 1982 il presidente Pertini e persino Giovanni Spadolini, premier, che non aveva mai visto un pallone in vita sua. Il generale Figliuolo, prendendo da Berlusconi ("il Milan vince perché adotta la filosofia della Fininvest") direbbe che l'Italia vince perché adotta la sua logistica", scrive così Massimo Fini in un impeto anti-Nazionale tipico del suo essere contro.

"Non posso tifare Italia perché è un Paese di corrotti, a tutti i livelli, anche i più infimi (alla Canottieri, prestigioso Circolo meneghino per la cui iscrizione si pagano circa 1.300 euro, dove vado a nuotare, mi hanno rubato anche le mutande sporche). Non posso tifare Italia perché non mi ha dato nulla tranne i natali", continua Fini elencando i motivi che lo inducono a non tifare Italia. "No, non posso proprio tifare Italia. Tifo Belgio, nonostante i nostri cugini d'Oltralpe chiamino i belgi, non senza qualche ragione, dei "francesi stupidi" (mi pare che questa icastica definizione sia del solito Baudelaire). Tifo Belgio perché vi gioca quello che, a parer mio e non solo mio, è oggi il miglior giocatore del mondo, Kevin De Bruyne", chiarisce Fini che elogia il giocatore che appartiene alCity di Guardiola.

Fini fa l'elogio del giocatore e della sua prestazione contro la Danimarca: "Con De Bruyne in campo è stata un'altra partita. Prima un assist meraviglioso, con una finta mette a sedere due avversari, potrebbe tirare lui ma passa a Thorgan Hazard completamente libero, poi si mette in proprio e segna il gol decisivo del 2-1. Raramente ho visto un giocatore, si chiami pure Cristiano Ronaldo, cambiare in questo modo il corso di una partita. Quindi forza Kevin e f******* Italia, con tante scuse a Mancini e ai suoi bravissimi ragazzi", conclude il giornalista nel suo pezzo sul Fatto quotidiano.

