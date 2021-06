Erling Haaland, pranzetto con gli amici? Conto da 500mila euro, ecco quanto lascia di mancia: cifra-choc

26 giugno 2021 a

Erling Haaland è veramente l'uomo dei record. L'attaccante classe 2000 del Borussia Dortmund sta scrivendo una carriera incredibile in campo macinando primati su primati ed è diventato l'oggetto dei desideri di mercato del Real Madrid, ma l'astro nascente del calcio mondiale ha deciso di dare spettacolo anche fuori dal campo. Approfittando della mancata qualificazione della Norvegia ad Euro 2020, l'attaccante è in vacanza a Mykonos e avrebbe speso 500mila euro nel giro di cinque ore al ristorante con tanto di mancia da 30mila euro.

Cena pagata per sé e tutti i suoi amici, poi un'auto di lusso noleggiata e la cospicua mancia al locale firmando un grosso assegno davanti ai compagni di avventura. Haaland, che per cambiare squadra e per la prossima avventura ha chiesto un ingaggio da top player, stile Cristiano Ronaldo a dispetto degli 8 milioni di euro percepiti a Dortmund, "ha passato una vacanza da leone con gli amici di sempre per buona pace dell'Europeo in corso in giro per il Vecchio Continente", ha scritto Sport Mediaset.

Intanto il Real Madrid è pronto a versare 130,5 milioni di euro al Borussia Dortmund per assicurarsi le prestazione del bomber. Il giocatore ha già dato il suo assenso e ora la decisione spetta al club tedesco, che in 18 mesi ha visto il suo attaccante registrare una media di un gol a partita. A soli 20 anni, Haaland ha ancora ampi margini di crescita e il suo contratto prevede una clausola di rescissione che permetterebbe di acquistarlo nel 2022 per 72 milioni di euro.

