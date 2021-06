MotoGp, super-pole di Vinales ad Assen. Poi Quartaro e Bagnaia, buio-Marquez dopo la caduta

26 giugno 2021 a

Maverick Vinales ha conquistato in MotoGp la pole position del Gp di Olanda. Sul circuito di Assen il pilota della Yamaha con il tempo di 1'31'814 ha preceduto di 71 millesimi l'altra Yamaha di Fabio Quartararo. In prima fila la Ducati di Pecco Bagnaia, a 302 millesimi. A seguire Nakagami, Zarco, Oliveira, Rins, Miller, Aleix Espargaro, Mir, Pol Espargaro e Valentino Rossi, che chiude in dodicesima posizione. Marc Marquez, dopo la bruttissima caduta della vigilia, chiude in terz'ultima posizione.

"Con la soft davanti mi trovavo molto meglio soprattutto in curva. Sono contento anche delle FP4, avevamo un bel passo, pur senza le mie gomme preferite". Queste le parole di Maverick Vinales dopo aver ottenuto la pole position. "Sono soddisfatto del tempo e sono contento di stare in prima fila, era l'obiettivo numero uno. Mi sento bene e sono fiducioso per la gara. La gomma hard è molto buona per domani", ha invece commentato Quartaro.

Infine le parole di Pecco Bagnaia: "E' stata veramente dura, abbiamo avuto anche un po' di sfortuna, Non pensavamo di fare così tanta fatica. Essere qui è una grande risultato. Ho sempre pensato di passare dalla Q1 alla Q2 e fare il tempo e mi è piaciuto farlo oggi. E' chiaro che la Yamaha ha avuto un passo incredibile, dobbiamo lottare per non perdere altri punti domani", ha concluso.

