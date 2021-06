Euro 2020, Giorgio Chiellini: "Combatteremo il nazismo", la gaffe dopo il "no" all'inginocchiamento

26 giugno 2021 a

In ginocchio o no? Alla fine la nazionale italiana ha deciso per il no, chiudendo il caso relativo al gesto di sostegno al movimento Black Lives Matter. Alla vigilia dell’ottavo di finale con l’Austria a Euro 2020, Leonardo Bonucci aveva preannunciato una riunione di squadra per decidere il da farsi, dopo che contro il Galles cinque azzurri hanno deciso di aderire alla causa inginocchiandosi. Stavolta contro l’Austria sono rimasti tutti in piedi.

Il motivo lo ha spiegato Giorgio Chiellini, capitano tenuto fuori da Roberto Mancini per un piccolo problema fisico: “Non c’è stata nessuna richiesta, quando capiterà e ci sarà la richiesta dell’altra squadra, ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra”. Quindi ciò che non è avvenuto a Wembley potrebbe in realtà verificarsi se l’Italia dovesse andare avanti nella competizione (a patto di riceverne richiesta).

Poi però capitan Chiellini è incappato in una gaffe piuttosto clamorosa: “Cercheremo sicuramente di combattere il nazismo in altri modi, con iniziative insieme alla federazione nei prossimi mesi”. Ovviamente ha confuso nazismo con razzismo, ma la gaffe è perdonabile considerando che il difensore ha parlato pochi minuti del calcio d’inizio. Probabilmente la tensione, mista al peso politico che il caso ha avuto in Italia, ha giocato un brutto scherzo.

