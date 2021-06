Carlo Ancelotti al Real Madrid? "Oltre un milione di euro": il grossissimo guaio col Fisco spagnolo, ora suda freddo

29 giugno 2021 a

Carlo Ancelotti è stato iscritto dal fisco spagnolo nella lista dei 3.930 "cattivi pagatori". Lo scomodo elenco include tutti quei contribuenti con debiti che superano il milione di euro. Nel corso della sua precedente esperienza in Spagna, l'ex tecnico dell'Everton ha accumulato con il Tesoro un debito che ammonta a 1.462.562 euro. L'Agenzia delle entrate della penisola iberica ha reso nota la lista dei morosi, che comprende aziende e persone fisiche che hanno collezionato oltre un milione di euro in debiti con il Tesoro.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nella "lista nera" è presente anche Dani Alves, ex giocatore del Barcellona che ora milita tra le file del club brasiliano San Paolo. È invece stato "depennato" Neymar, ora in forza al Paris Saint Germain e che nel 2020 era stato indicato come il soggetto che aveva contratto il debito più alto nei confronti del fisco: quasi 34,6 milioni di euro. L'ex blaugrana è stato cancellato dalla lista perché ha saldato il debito, oppure perché ha ridotto quest'ultimo al di sotto del milione. Ipotesi altrettanto plausibile è che il brasiliano abbia anche negoziato una sospensione, o uno sgravio.

L'Agenzia delle entrate ha quindi reso noto per intero l'identità dei morosi che hanno contratto un debito particolarmente significativo. Sono quindi stati diffusi nomi, cognomi, codici fiscali e il nome completo della società nel caso delle aziende. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di contrastare l'evasione e la frode fiscale, rendendo pubblica l'identità dei morosi. L'evasione fiscale non è un fenomeno raro nel mondo del calcio. Sempre nella sgradita lista spagnola, spunta anche il nome di José Marìa del Nido Carrasco, il presidente del Siviglia, che ha accumulato un debito che si aggira intorno ai 1.7 milioni di euro.

