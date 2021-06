Euro 2020, Cristiano Ronaldo deluso dall'eliminazione tentato da Psg e United: la Juve pensa ad Icardi

29 giugno 2021 a

Ora senza l'Europeo, Cristiano Ronaldo può pensare solo a se stesso. La riflessione è soprattutto una: rimango alla Juve o me ne vado? Scrive così il Corriere della Sera che cerca di interpretare il pensiero del portoghese sul suo futuro calcistico dopo la sconfitta del Portogallo contro il Belgio negli ottavi di finale di Euro2020. Una scelta che sarà determinante anche per il futuro immediato dei bianconeri. "Tutto dipende da lui: i conti economici, le possibilità di investire, la disposizione tattica, le scelte tecniche. C'è una Juve con Ronaldo e ce n'è una completamente diversa senza", scrive il Corriere.

Ronaldo alla Juve ha un ingaggio di 31 milioni netti ancora per un anno. E gode di benefici fiscali che in altri paesi non avrebbe, in particolare quello consentito dalla legge di bilancio del 2017 che gli permette di pagare una cifra forfettaria di 100 mila euro di imposte per tutti i guadagni prodotti all'estero (e parliamo di una cinquantina di milioni). Questo può pesare molto sulla sua decisione, anche se la voglia di competere ai massimi livelli lo spinge verso club come Manchester United e Paris Saint-Germain. Se i francesi cedessero Mbappé, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e sul quale è in pressing il Real, potrebbe puntare tutto su CR7.

Allegri infatti vuole un centravanti vero, un uomo d'area attorno al quale far giocare a turno Dybala, Chiesa, Kulusevski, Morata e ovviamente CR7, se ci sarà ancora. Nel caso in cui il portoghese rimanesse, si cercherebbe una soluzione low cost: potrebbe essere Dzeko, ma se Ronaldo andasse via la società bianconera punterebe tutte le sue fiches su Mauro Icardi.

