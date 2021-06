Max Allegri e Ambra Angiolini, vacanza bollente in barca. Le foto-bomba da Positano, altro che crisi

Francesco Fredella 30 giugno 2021 a

In crisi da mesi? Ora tutti se lo chiedono e la verità sembra finalmente arrivare. Facciamo un passo indietro: Ambra Angiolini e Max Allegri, la coppia che non t'aspetti, che spunta improvvisamente. Su di loro la curiosità i riflettori sempre puntati. Da 4 anni insieme, ma da tempo si parla di attriti e frizioni: sembra che abbiano fatto di tutto per tutelare la loro privacy.

Ora ci pensa Positanonews, con uno scatto, a mettere tutto in ordine. Ambra e Massimiliano sono in barca, felici come sempre. Nessuna crisi. Nessun attrito. La coppia è viva e vegeta. Poi i due sono stati avvistati ad Ischia per una vacanza lampo: nessun comunicato ufficiale, ma le foto parlano e mettono a tacere qualsiasi tipo di rottura.

Una pausa estiva che mette a tacere le malelingue, sempre in agguato. Cosa diranno adesso che sono stati sorpresi a passeggiare tra le vie di borgo di Sant’Angelo? Si tratta di una delle più belle zone di Ischia. Lei abito nero, lui bermuda: eleganti e "Allegri". Punto.

Ovviamente sui siti locali sono iniziate a circolare foto e video della loro vacanza romantica. Anche se con la mascherina la coppia è stata notata subito. E all'arrivo dei fotografi, Ambra e Massimiliano non si sono sottratti o arresi al gossip. E' la dura legge della cronaca rosa. Anche il settimanale Oggi diretto da Umberto Brindani ha "pizzicato" la coppia nei pressi di un albergo romano (dove hanno trascorso qualche giorno, probabilmente dopo la tappa in costiera Amalfitana e ad Ischia). Amore puro.

