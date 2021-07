Cristiano Ronaldo, caos-Juve: tra due settimane inizia il ritiro. E... Le ultime indiscrezioni sul portoghese

01 luglio 2021 a

Ora che il Portogallo è formalmente uscito da Euro 2020, nei piani alti del club bianconero torna in cima alla lista delle faccende da sbrigare, l'intesa (o meno) sul futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il tempo passa e la situazione sembra ancora poco chiara: Ronaldo resterà ai bianconeri, oppure sarà necessario trovare un sostituto? Dopo aver commentato sui social la deludente eliminazione del suo Portogallo agli ottavi di finale degli Europei, CR7 si è chiuso in silenzio stampa. Quotidiana tuttavia la sua corrispondenza con l'agente Jorge Mendes, per capire quale strada intraprendere in vista della conclusione di una carriera stellare.

Il talento di Funchal onorerà quindi l'ultimo anno di contratto che lo lega fino a giugno 2022 ai bianconeri, oppure deciderà di cercare da subito nuovi stimoli da un'altra parte? La comunicazione dell'attaccante bianconero è stata finora decisamente ambigua: da una parte non ha mai realmente espresso l'intento di andarsene da Torino, dall'altra, quando si è pronunciato a riguardo in conferenza stampa con la Nazionale, non ha di certo fatto di tutto per rassicurare i tifosi juventini. Molti suoi comportamenti in campo hanno fatto intendere l'insoddisfazione dei risultati raccolti nel corso della stagione, amplificando le voci di una sua possibile partenza.

Ad ogni modo, la situazione dovrà essere gestita, e anche alla svelta. Tra due settimane scatterà infatti la seconda era bianconera targata Massimiliano Allegri, con il ritiro alla Continessa. A tal riguardo, bisognerà capire i prossimi passi, soprattutto per quanto concerne il mercato in entrata. A breve è infatti previsto un contatto diretto tra Jorge Mendes e la dirigenza bianconera con la collaborazione tra le parti che dovrebbe essere agevolata anche dall'entrata in carica del nuovo amministratore delegato dell'area Football, Maurizio Arrivabene, e del nuovo direttore dell'area tecnica, Federico Cherubini. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la soluzione comunque ancora non c'è. E, in ogni caso, non sarà certo il prolungamento del contratto a CR7 fino al 2023. L'ipotesi non è ben vista alla Continassa e sarebbe troppo onerosa per le casse juventine.

