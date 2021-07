Inter, al via Interspac: ecco il questionario per sostenere l'azionariato popolare dei nerazzurri

01 luglio 2021 a

Attivo Interspac, il progetto di azionariato popolare per aiutare l'Inter in difficoltà economiche. Oltre ai quaranta nomi già resi noti (tra cui Paolo Bonolis, Carlo Cottarelli ed Enrico Mentana), ecco che se ne aggiungono altri. A partecipare ci sono Nicola Berti, Roberto Boninsegna, Antonella Clerici, Fabio De Luigi, Monica Maggioni, Nicola Porro, Luca Ravenna, Anna Maria Tarantola e Walter Zenga. "Diamo il benvenuto in Interspac a nove personalità - ha commentato Cottarelli - che vanno ad aggiungersi alle 40 già annunciate. Tifosi noti tra sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi, che hanno deciso di promuovere l’azionariato popolare della squadra che tifano, l’Inter, e che entreranno come soci non appena espletate le necessarie formalità". Attivo fino al 15 luglio sul sito interspac.eu il questionario rivolto a tutti i tifosi che vogliono sostenere la squadra.

