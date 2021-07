Raffaella Carrà e Diego Maradona, il gossip scatenato: "Diego era finito in carcere per amore suo"

05 luglio 2021 a

a

a

Per amore di Raffaella Carrà, è finito in galera. Nel passato tumultuoso di Diego Armando Maradona è successo anche questo: il Pibe de oro, scomparso lo scorso novembre, aveva solo 19 anni e cercò in ogni modo di vedere da vicino la grande showgirl italiana, all'epoca all'apice della fama anche in America latina, durante uno spettacolo a Buenos Aires. Nel giorno della morte della Raffa nazionale, a 78 anni, è la Gazzetta dello Sport a ricordare l'aneddoto, divertente e commovente.

"Mi ha tagliato le gambe, sono sconvolta". Morte Raffaella Carrà, Simona Ventura sotto-choc: una reazione straziante





Il giovanissimo Diego, già star nascente in Sudamerica, tentò di superare il cordone di sicurezza per ascoltarla. Fermato dagli agenti, reagi con "non sapete chi sono io" scatenando un parapiglia e spedendolo dritto dritto in gattabuia per qualche ora. La notizia non passò inosservata alla Carrà che qualche anno dopo, in Spagna, chiese a Maradona già famosissimo di regalargli una maglia da mettere all'asta per beneficenza. Diego non se lo fece ripetere due volte e andò direttamente all'hotel dell'italiana per consegnarlgliela a mano, partecipando poi al suo show iberico Hola Raffaella.

"Mi sfiorò il seno con le dita". Raffaella Carrà, i suoi uomini e gli amori segreti: una scandalosa confessione



Ne nacque una amizia fortissima (qualche malizioso disse che era qualcosa di più) durata anche nel corso degli anni italiani. Nei guai col fisco, l'ex stella del Napoli nel 2001 stava per tornare in Italia ma proprio Raffaella glielo sconsigliò, intuendone i rischi. L'incontro avvenne qualche tempo dopo, a Carramba! Che sorpresa, a suggello di un legame fortissimo. "Caro, caro Amico mio soffro tanto e prego, ci hai lasciato troppo presto. Ti voglio bene", scrisse lo scorso novembre la Carrà, commossa, per ricordare l'amico morto.

Raffaella Carrà e Silvio Berlusconi, corteggiamento spietato: come si presentò il Cavaliere: roba per pochi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.