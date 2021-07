Morte Raffaella Carrà, Simona Ventura sotto-choc: "Mi ha tagliato le gambe, sono sconvolta", una reazione straziante

05 luglio 2021 a

a

a

La morte di Raffaella Carrà, che ci lascia a 78 anni, ha sconvolto l'Italia. Tutta. Dal mondo dello spettacolo alla politica. E ci si stringe in lutto attorno all'icona della televisione italiana, alla ballerina e conduttrice, all'autrice e intervistatrice. È stato tutto, sul piccolo schermo. E tutto ciò che ha fatto ha scritto un pezzetto di storia del nostro Paese.

E così ecco che tra i molti si uniscono al cordoglio Vasco Rossi, che sui social scrive: "Ciao Raffaella, viva Raffaella Carrà". Poi Cristiano Malgioglio: "Sono addolorato e piango una amica meravigliosa. Artista meravigliosa . Oggi ho il cuore a pezzi. Riposa in pace e non ti dimentichero" mai... mia adorata Raffaella Carrà. Che triste la vita".

Quindi Simona Ventura, che si mostra assolutamente sconvolta: "Questa notizia mi ha tagliato le gambe, sono incredula, non me l’aspettavo. Sconvolgente. Se ne va l’icona della tv. Per sempre", conclude la conduttrice". Quindi Vladimir Luxuria: "La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e dei nostri Pride, i suoi look imitati da mille drag queen in tutto il mondo, il suo sorriso… farai ballare gli angeli...".

Al cordoglio si unisce anche Myrta Merlino: "Con te perdiamo l'icona che ha fatto innamorare intere generazioni, la regina dello spettacolo, la modernissima. Una donna genuina, intensa, forte. Grazie dei balli pazzi, delle risate, di tutte le emozioni. Grazie Raffaella Carrà, per quello che sei stata e resterai". E ancora, soltanto per pescare qualche tweet dal mazzo, ecco le parole di Giulia Salemi: "Sipario", taglia corto per unirsi al lutto con una citazione proprio della Carrà.

