Sampdoria, Massimo Ferrero impazzisce contro il giornalista della Gazzetta: "Buffone, rompe i co*** tutti i giorni, solo caz***"

Fuori controllo. Si parla di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, che ha clamorosamente sbroccato nel corso di una conferenza stampa. Una sbroccata che ha travolto Renzo Parodi, giornalista della Gazzetta dello Sport, "reo" di aver scritto qualcosa che, secondo il Viperetta, corrisponde al falso. E così, con dito puntato verso l'interlocutore e grida selvagge, è partito il Ferrero-show.

Nel dettaglio, il presidente contestava un articolo in cui si dava conto di un possibile e imminente passaggio di proprietà del club blucerchiato: "Non c'è nessuna trattativa", esordisce. Poi, un violentissimo crescendo: "Lei non è un giornalista, è un buffone. Rompe tutti i giorni i co***. Dice soltanto cazz***".

Per inciso, nelle ultime ore, Ferrero ha anche rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX, in cui ha parlato di vari temi: dal cambio di allenatore al gioiellino Damsgaard, passano per la suggestione-Ribery e per l'elogio di Fabio Quagliarella. Su Ribery, il presidente ha chiuso la porta: "Con tutto il rispetto io ho il Ribery italiano: Quagliarella. Starà con noi anche quest'anno e se ce la farà anche il prossimo. Rimarrà con me finché lo vorrà", ha tagliato corto il Viperetta.

