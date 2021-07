Milan, Sandro Tonali verso la firma: sconto da Cellino e taglio di stipendio. Miracolo Maldini: quanto risparmia

06 luglio 2021 a

Manca soltanto il passaggio formale, ma Sandro Tonali resterà a tutti gli effetti un giocatore del Milan. L'intesa è stata raggiunta, o meglio, è stata fortemente cercata dall'ex centrocampista del Brescia che ha fatto di tutto pur di restare in rossonero e continuare a vestire la numero 8 del suo idolo Rino Gattuso. La sua permanenza a Milanello vale una decurtazione di 1 milione e 600mila euro dall'ingaggio. Cifre che club e proprietà hanno apprezzato e che sono risultate determinanti per la buona riuscita dell'operazione. Secondo quanto lascia trapelare la Gazzetta dello Sport, sarebbe stato infatti il giocatore stesso a proporre lo "sconto" sul proprio contratto.

Una trattativa che finalmente ha reso tutti felici e contenti in Casa Milan: Maldini e Massara che per una volta non hanno dovuto trattare al rialzo, Elliott che ha accettato ben volentieri di coprire l'investimento che mostra l'intento del Milan di puntare sui giovani, e l'appena 21enne Tonali che può quindi restare nella squadra in cui ha sempre sognato di giocare. Un potenziale, va detto, fino ad ora ancora inespresso, ma che lascia ancora ampissimi margini di crescita. In fin dei conti, le qualità del ragazzo si erano già viste a Brescia e non è in dubbio che Tonali riesca, prima o poi, a trovare una certa continuità.

Soddisfatto anche il Brescia, nonostante non abbia incassato i 35 milioni pattuiti la scorsa estate, ma che vede arrivare i giovani rinforzi Olzer (centrocampista avanzato) e più avanti potrà contare su Colombo, che l'8 luglio inizierà il raduno con il Milan di Stefano Pioli. Evento cui anche Sandro Tonali vorrebbe prendere parte. L'intesa è raggiunta, bisogna ora sbrigare soltanto le ultime formalità. Nel frattempo, a centrocampo i rossoneri iniziano a essere contati: via Kessie impegnato con la Costa d'Avorio per le Olimpiadi, out Bennacer per l'infortunio rimediato poco dopo la fine del campionato, sarà operato ad agosto. Lontana invece l'intesa per Bakayoko, tornato al Chelsea dopo un infelice esperienza al Napoli. Per lui un contratto che lo lega ai Blues fino al 2023, con il giocatore che vorrebbe tuttavia fare ritorno in Italia.

