Euro 2020, Roberto Mancini infastidito dalle domande del cronista Rai: "Abbiamo avuto occasioni per fare dei gol come la Spagna"

07 luglio 2021 a

a

a

Roberto Mancini stizzito ai microfoni di Rai Sport al termine del match vinto contro la Spagna che ha portato in finale l'Italia ad Euro 2020. Alessandro Antinelli, incaricato di intervistare per la Rai il ct alla fine delle partite della Nazionale, ha fatto irritare il Mancio che ha risposto così: "Vinto all'italiana? Le squadre di calcio attaccano e difendono, abbiamo avuto occasioni per fare dei gol come loro. E' stata una partita fra due grandi squadre". Mancini poi ha voluto dare i meriti più ai calciatori che a se stesso: "I meriti sono dei ragazzi, ma non è ancora finita. Dobbiamo recuperare le forze rimaste e giocarci la finale".

"Ci hanno messo in difficoltà all'inizio, poi abbiamo trovato le coordinate giuste e non abbiamo rischiato più di tanto. E' stata una gara durissima". Questa l'analisi da parte di Mancini. La lotteria dei calci di rigore ha premiato gli azzurri che tornano in finale agli Europei a distanza di 9 anni dall'ultima volta: "Questi sono i rigori, una partita durissima. La Spagna è una grande squadra e gioca benissimo, noi abbiamo fatto una buona gara, non come al solito ma sapevamo che avremmo dovuto soffrire", ha detto Mancini.

"Catenaccio in punto". Sapete chi è quest'uomo? Massacrato di insulti dopo il gol di Chiesa: fifa blu dell'Italia

Gli azzurri sfideranno la vincente tra l'Inghilterra e la Danimarca. La nazionale di casa è sicuramente la grande favorita, ma i danesi hanno dimostrato di poter ambire a vincere, per la seconda volta dopo il 1992, questo Europeo. Anche per l'Italia un'ipotetica vittoria vorrebbe dire mettere in bacheca il secondo Europeo della sua storia dopo il 1968.

"Ora passerà quest'idea, ma...". Sandro Piccini a botta calda: Italia-Spagna, la risposta da godere a chi sputa sugli azzurri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.