Euro 2020, Italia-Spagna contro Salvini e Meloni: "Vittoria sul sovranismo". Chi lo ha scritto (per davvero)

"L'Europa siamo noi. Con tutte le tentazioni sovraniste e le recriminazioni anti-comunitarie va l'Italia a rappresentare lo sfinito continente, forse proprio contro chi ha preferito uscire dalla sua storia se non dalla geografia. A difendere l'ultima repubblica contro l'assalto di una monarchia venuta dal passato che ancora si gode i privilegi (del fattore campo, se sarà quella inglese). Ci va per provare a prendersi una leadership inattesa: chiunque dica adesso che era immaginabile un anno fa, mente". Così sulla Stampa, Gabriele Romagnoli, descrive così in chiave politica l'ingresso dell'Italia alla finale di Euro 2020. In attesa di conoscere l'avversario (Danimarca o Inghilterra) che comunque sarà una nazione con la monarchia.

"Associare il destino di una Nazionale a quello nazionale è una forzatura. Vale certamente l'opposto: la disfatta prelude a un declino generale. È accaduto al Brasile (e ancora dura) dopo l'1 a 7 contro la Germania. Ma la Grecia che vinse l'Europeo 2004 si consegnò poi alla tempesta perfetta. Eppure diviniamo questi segni, da Wembley a Wimbledon, interpretando le W come grafici che, alla fine delle montagne russe attraversate, puntano infine irrevocabilmente verso l'alto: è sempre azzurro il cielo sopra qualcosa", scrive ancora Romagnoli facendo riferimento anche al quarto di finale di tennis sull'erba londinese dello storico torneo inglese di Wimbledon che vedrà oggi mercoledì 7 luglio alle 17 in campo il nostro Matteo Berrettini.

Infine una chiusa un po' meno criptica che lascia le porte aperte ad una possibile ulteriore gioia che tutti gli italiani sperano di poter goderne ancora: "Godiamoci piuttosto questa tregua felice, da qui a domenica. Poi lunedì tristezza e noia recheran l'ore: sarà già il tempo di tornare al mercato, al decreto Zan, alle fazioni in cui ci si riconosce molto più che in questa unità d'intenti e desideri così bisestile e provvisoria. Eppure possibile".

