Euro 2020, Giorgio Chiellini "smaschera" Jordi Alba per il sorteggio dei rigori: "Bugiardo, bugiardo"

07 luglio 2021 a

a

a

"Bugiardo, bugiardo!'' urla Giorgio Chiellini a Jordi Alba, davanti all’arbitro Brych, poco prima dei calci di rigore che hanno portato l’Italia in finale agli Europei 2020, tra le risate del capitano azzurro e la reazione stranita dello spagnolo. I rigori infatti sono stati però preceduti da un momento particolare: una vera e propria discussione tra Chiellini e Jordi Alba, i due capitani che si sono trovati a un passo l'uno dall'altro pochi secondi prima dei penalty.

Il tedesco Brych sarà l'arbitro della semifinale Italia-Spagna: quel precedente che non piace a capitan Chiellini

L’arbitro Brych, dopo il 120°, chiama i capitani per il sorteggio pre rigori, cioè Chiellini e Jordi Alba, che aveva preso la fascia di capitano di Busquets, sostituito al termine del primo supplementare. Chiellini arriva sorridendo, abbraccia il collega. "Il direttore di gara spiega le regole ai due calciatori: il ‘red' cioè il rosso è abbinato nel primo dei due sorteggi all'Italia, mentre il blu va alla Spagna. Esce il rosso. Si calcia nella porta che ha alle spalle i tifosi italiani. Jordi Alba non capisce il perché, pensa forse che il rosso è abbinato alla Spagna e chiede perché l'Italia ha vinto", scrive il Giornale.

Dei mafiosi "abituati a partecipare ai funerali". Italia-Spagna, vergogna da non credere: prima dell'euro-semifinale, lo schifo sugli azzurri

Chiellini lestissimo gli dice che ha vinto lui ''è uscito il rosso, si tira di là''. Alba non si capacita, l'arbitro però gli conferma che l'Italia ha vinto il sorteggio. Allora Chiellini lo spinge, bonariamente, sempre sorridendo. Non crede ai suoi occhi, urla:' 'Mentiroso, mentiroso'' — ''Bugiardo, bugiardo''. Poi ce n'è un secondo di sorteggio. Brych riprende la moneta e stavolta assegna il rosso alla Spagna e il blu all'Italia: esce il blu, ha vinto l'Italia. Chiellini con serietà all'arbitro dice che l'Italia calcia per prima, poi abbraccia Jordi Alba, lo stringe ridendo. Lo spagnolo cerca di slegarsi e non ce la fa e lo guarda con una faccia attonita.

Video su questo argomento Euro 2020 da godere: Jorginho segna il rigore decisivo e l'arena milanese esplode

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.