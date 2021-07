Euro 2020, Dagospia: "La tifosa in trans". Tutto al vento, senza vestiti: raptus bollente a Milano dopo Italia-Spagna

08 luglio 2021 a

Ha scatenato i festeggiamenti in tutto il Paese l'ultimo rigore di Jorginho contro la Spagna, che ha ufficialmente sancito il passaggio in finale degli Azzurri guidati da Roberto Mancini. La stessa sera di martedì 6 luglio 2021, gli italiani si sono riversati nelle strade e nelle piazze delle proprie città, per festeggiare il percorso, sin qui, dell'Italia. È presto diventato virale un video pubblicato sui social, che ritrae una tifosa azzurra intenta a sbandierare il tricolore dal tettuccio di una macchina, transitata in Corso Buenos Aires a Milano.

Cosa c'è di strano? La tifosa non ha addosso nulla dalla vita in su; con la bandiera italiana alzata al cielo, la tifosa azzurra inizia poi a scuotere vistosamente il busto per far "ballare" il seno. Il video è stato subito ripreso da Dagospia, che ha anche avanzato un ulteriore ipotesi sulla protagonista della clip. Si tratta di una tifosa, oppure di un tifoso transessuale? Probabilmente, la redazione di Dago è rimasta colpita dalla prestanza fisica dell'esibitrice. Ad ogni modo, tifosa o tifoso che sia, l'azzur* ha regalato attimi di ilarità ai passanti di Corso Buenos Aires.

Definita invece la seconda finalista che affronterà l'Italia in finale di Euro 2020. Si tratta dell'Inghilterra di Southgate che ieri, mercoledì 7 luglio 2021, si è imposta per 2-1 contro la Danimarca. Vittoria che è arrivata nei tempi supplementari e non senza polemiche. Il goal che ha sancito il passaggio inglese è arrivato infatti su calcio di rigore (parato da Schmeichel, ma ribattuto in tap-in da Kane). Rigore che gli inglesi stessi hanno definito dubbio, visto che nei numerosi replay si vede Raheem Sterling cadere prima di un eventuale impatto con il piede d'appoggio di Maehle. Resta da chiedersi quindi a cosa serva il Var, visto che il direttore di gara non ha ritenuto importante andare a rivedere allo schermo l'azione che ha deciso una semifinale.

