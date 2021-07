Euro 2020, Antonio Cassano fuori dal coro: "Donnarumma miglior portiere al mondo? Non diciamo cag***e"

08 luglio 2021 a

Antonio Cassano è ormai ospite fisso di Christian Vieri, nella sua BoboTv, un salotto di discussione sul calcio, in diretta streaming sulla piattaforma Twitch. Negli ultimi giorni, hanno fatto discutere le parole di Cassano nei confronti del centrocampista italo-brasiliano Jorginho, esternate durante la diretta: "L'altro giorno ho sentito un giornalista chiedere a Jorginho se stesse pensando al Pallone d'Oro. A uno del genere gli strapperei il patentino, come si fa a fare certe domande o a pensare che Jorginho possa vincere il Pallone d'Oro? Pura follia", ha affermato l'ex fantasista della Sampdoria. Subito dopo lo splendido rigore, calciato con estrema freddezza proprio da Jorginho, sono arrivate poi sui social le prese in giro dei tifosi a fantantonio.

Durissime le parole che Cassano aveva rivolto anche al centravanti dell'Inter Romelu Lukaku. Durante l'abituale discussione con Vieri, Adani e Ventola sempre su BoboTv, l'ex blucerchiato ha detto: "I goal li puoi anche sbagliare, il problema è che non l'hai mai ciapata, che è diverso. È facile fare gol contro l'Empoli, il Frosinone, il Bologna, la Sampdoria, con tutto il rispetto, mentre in Nazionale ha segnato ad Andorra, Liechtenstein etc etc". Cassano ha poi rincarato la dose, sminuendo ulteriormente Lukaku, in particolare per la sua prestazione proprio contro gli Azzurri di Roberto Mancini. Non si salva dalle critiche di Cassano nemmeno Gigio Donnarumma. Nicola Ventola lo definisce come il migliore portiere in circolazione. Ma Antonio non è d'accordo: "Non diciamo cag**e", controbatte il barese.

"L'altro giorno quello che ha combinato Lukaku - ha detto il barese -. Non è riuscito a tenere una palla, non è riuscito a dare una palla. Chiellini per me è uno dei difensori più forti che la storia italiana abbia mai avuto, è fenomenale, però ha 38 anni con mille problematiche, non ha più la forza di prima, Lukaku ha fatto una grande fatica l'altro giorno, non con i goal, ma a tener palla, non riusciva a fare niente. Poi se sei un minimo furbo, di là fai fatica... buttati dalla parte di Bonucci che fa più fatica a difendere". Già nel 2019, l'eterna promessa di Bari vecchia aveva criticato l'acquisto nerazzurro: "A me non piace, a quelle cifre è una follia". Non sono bastati un campionato vinto e 44 goal messi a segno in due stagione, per fargli cambiare opinione.

