Mediaset fa causa a Pierluigi Pardo per l'accordo con Dazn: lo sfregio a Pier Silvio Berlusconi

“A seguito di grave inadempimento delle intese di collaborazione esclusiva raggiunte, Mediaset agirà in tutte le sedi competenti nei confronti di Pierluigi Pardo”. Fulmine a ciel sereno tra Pierluigi Pardo e Mediaset. La nota dell'azienda di Cologno Monzese segna il raffreddamento ai limiti della rottura con il giornalista, telecronista sportivo. “Nonostante gli impegni assunti, confermati dalla partecipazione di Pierluigi Pardo a una riunione operativa con la redazione sportiva Mediaset avvenuta il 2 luglio 2021, il conduttore è stato riportato giovedì 8 luglio come membro della squadra di telecronisti di un’altra società”, continua la nota facendo riferimento al contratto che da un paio di anni lega Pardo a Dazn. “Ove tale inadempienza fosse confermata, Mediaset non solo risolverà le intese raggiunte ma agirà nei confronti di Pardo in tutte le sedi competenti”, conclude Mediaset nella nota.

Tutto, probabilmente, nasce da una dichiarazione di Pier Silvio Berlusconi che una settimana fa aveva annunciato presentando i palinsesti Mediaset: “Pierluigi Pardo e Massimo Callegari saranno in esclusiva voci di Canale 5 e di Mediaset Infinity. I due hanno deciso di dividersi le partite e rimanere in esclusiva con Mediaset per 3 anni“. Ma il giorno dopo Dazn ha annunciato che Pierluigi Pardo veniva confermato nella squadra dei telecronisti della prossima stagione calcistica.

Dazn ha infatti confermato la presenza di Pardo tra i telecronisti, anche se nella grafica fornita non era presente la fotografia del giornalisti che però era comunque citato nel comunicato stampa di presentazione del palinsesto. Mediaset con questa nota però non fa passi indietro, mentre Pardo per il momento sceglie la via del silenzio. La certezza ad oggi è che Pardo, tra i telecronisti italiani più famosi, sembra aver voluto scegliere Dazn a scapito di Mediaset. O comunque di non concedere al Biscione l'esclusiva annunciata da Berlusconi jr.

