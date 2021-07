Euro 2020, la prima volta di Katia Serra è la finalissima: la scelta in Rai, chi sostituisce Alberto Rimedio

10 luglio 2021 a

La Rai ha scelto il telecronista e il commentatore, anzi la commentatrice che racconteranno la finale dell’Europeo Italia-Inghilterra. La decisione arriva dopo la positività al Covid della voce della nazionale in questo torneo e da sette anni dell'Italia: Alberto Rimedio. E si tratta di una prima volta, perché ad affiancare Stefano Bizzotto, seconda voce Rai, ci sarà il commento come seconda voce di Katia Serra che diventerà così la prima donna a commentare l'Italia in una finale ufficiale.

La coppia ha già lavorato assieme per alcune telecronache di Euro 2020, ma è la prima volta che i due siederanno nella tribuna stampa dedicata ai giornalisti che seguono l’Italia.In passato ci sono già stati casi di ex calciatrici-commentatrici, come Carolina Morace, ma nessuna donna - rivela il Fatto quotidiano - aveva mai avuto questa opportunità in una finale. La notizia acora non è ufficiale, si attende infatti l’esito del tampone molecolare per Rimedio, ma Bizzotto e Serra stanno già raggiungendo Londra. Fabrizio Tumbarello sostituirà invece Aurelio Capaldi nelle interviste.

Nessuna speranza così per quelli che sognavano in una convocazione straordinaria di Bruno Pizzul, voce storica degli Europei e dei Mondiali azzurri, tanto da lanciare l’hashtag su Twitter #vogliopizzul che ha riscosso largo successo. Tra l'altro il glorioso telecronista proprio in questi giorni è tornato protagonisti con la sua voce e volto come testimonial di Dazn per il prossimo campionato di Serie A in uno spot che annuncia il campionato di calcio italiano visibile proprio nella tv a pagamento.

