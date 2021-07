Euro 2020, Nanni Moretti come Fantozzi: che disastro, proprio durante la finalissima tra Italia e Inghilterra...

11 luglio 2021 a

a

a

Fiato sospeso, attesa spasmodica. Una domenica imperdibile, per lo sport italiano. Prima la finale di Wimbledon, con Matteo Berrettini chiamato alla sfida contro Novak Djokovic. Poi, in serata, ore 21 a Wembley, la finalissima tra Italia e Inghilterra di Euro 2020. Già, una domenica così, per il nostro sport, è un sogno (nella speranza, ovviamente, che non si trasformi in un incubo).

Esaltazione massima o amarezza da trangugiare a litri: siamo pronti per l'incredibile "Wembleydon"

E oltre al fiato sospeso e all'attesa spasmodica, ecco anche una curiosa e clamorosa beffa. Si dà il caso, infatti, che sia in corso il festival del Cinema di Cannes. E si dà il caso, soprattutto, che questa sera sarà il turno di Nanni Moretti, che alla kermesse porta il film Tre Piani, unico film italiani in concorso per la Palma d'Oro. E che c'è di strano? Di strano, o meglio di beffardo, c'è il fatto che il film di Nanni Moretti verrà proposto in sala a Cannes proprio in contemporanea con la finalissima di Euro 2020.

"Un fuoriclasse anche con la penna". Il segreto azzurro nel diario di Matteo Pessina: una grossa sorpresa

Una vicenda che ricorda in modo preciso, davvero sorprendente, il calvario di Ugo Fantozzi, che nella finzione filmica di Paolo Villaggio fu costretto a rinunciare a vedere Italia-Inghilterra, giocata proprio a Wembley, poiché costretto a vedere La corazzata Potëmkin, il film cecoslovacco con sottotitoli in tedesco. Proprio quel Fantozzi che recandosi in sala, disperato, sfonda con un pugno una finestra di un'abitazione per chiedere: "Chi ha fatto palo?". Risultato: un pugno in faccia. Poi le radioline sequestrate, le voci impazzite sul risultato in sala e infine la rivolta che culmina in quel mitologico "la corazzata Potëmkin è una cag*** pazzesca". Già, che beffa per Nanni Moretti...

La prima volta di Katia Serra è una finalissima: la scelta in Rai, ecco chi sostituisce Alberto Rimedio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.