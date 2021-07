Euro 2020, la Rai perde anche Enrico Varriale: focolaio Covid, cambia tutta la squadra della finale

11 luglio 2021 a

Anche Enrico Varriale è stato costretto a rinunciare alla finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia. Stando alle ultime indiscrezioni, il vicedirettore di RaiSport non è positivo al Covid, ma lo stop sarebbe stato imposto anche a lui dato che faceva parte della squadra di Viale Mazzini vittima di un piccolo focolaio. Un imprevisto davvero spiacevole per i diretti interessati e per la Rai tutta, che ha dovuto cambiare praticamente tutto per la finale.

Con Paola Ferrari ci sarà Marco Tardelli a introdurre la partita, mentre in studio a Roma rimarrà solo Claudio Marchisio, rimasto orfano di Varriale. La telecronaca e il commento tecnico saranno invece affidati rispettivamente a Stefano Bizzotto e Katia Serra, subentrati dopo la positività di Alberto Rimedio. A bordo campo, invece, Alessandro Antinelli e Fabrizio Tumbarello, quest’ultimo per le interviste. Intanto stamattina Rimedio ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera: innanzitutto ha voluto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni.

“Ho avuto dei sintomi, ma molto lievi, direi che sono quasi asintomatico - ha dichiarato - ho provato sorpresa perché sono vaccinato e amarezza perché ho seguito la Nazionale durante i 33 risultati utili di fila e la lascio proprio adesso”. Infatti Rimedio sperava che la serata più bella dopo sette anni al seguito della Nazionale fosse proprio quella di oggi, quando l’Italia sfiderà l’Inghilterra davanti ai quasi 70mila di Wembley.

