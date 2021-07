Gigio Donnarumma, nuova vita a Parigi: "Autista personale, hotel e non solo", cosa gli hanno offerto

13 luglio 2021 a

a

a

Gianluigi Donnarumma, la cui parata per l'Italia ha significato la vittoria agli Europei, lascia il Paese. Destinazione Parigi, là dove una nuova vita - ben più remunerata - lo aspetta. Il Corriere della Sera parla di "un mucchio di soldi" in arrivo. Fra parte fissa e premio, il portiere con il Paris Saint-Germain guadagnerà 12 milioni di euro netti all'anno, che moltiplicati per cinque stagioni fanno 60.

"Un esempio da non seguire". Gigio Donnarumma massacrato nel giorno del suo trionfo: fucilata di Gianmarco Tognazzi

"Ero tranquillissimo, ho messo tutto da parte e ho pensato solo all'Europeo - ha detto Gigio subito dopo aver ricevuto il premio come miglior giocatore del torneo -. Ho qualche anno in più rispetto al 2017, l'esperienza conta. Più avanti parlerò". In ballo non c'è solo lo stipendio ma anche numerosi benefit. Tra questi l'autista personale che scarrozzerà il portiere agli allenamenti al centro sportivo di Camp des Loges, distante una ventina chilometri dal centro di Parigi. Inizialmente Gigio abiterà in hotel per poi trasferirsi nel quartiere che più preferisce.

Dopo il trionfo, il prezzo alle stelle: ecco quanto costano i big Azzurri. Juve, occhio: il Bayern piomba su Chiesa

Con lui la fidanzata Alessia, che farà avanti e indietro da Milano dove studia all'università. Donnarumma non sarà completamente solo, là ha già l'amico Marco Verratti, a Parigi dal lontano 2012. Insomma, non facciamo in tempo a godercelo che già il portiere erede di Buffon ci verrà portato via.

"Con quel tifo...". Mattarella esalta gli Azzurri. Chiellini da lacrime: l'omaggio ad Astori. Festa-Italia al Colle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.