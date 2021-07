Euro 2020, il terrore di Giorgio Chiellini: ciò che non avete visto, mentre parla con gli svedesi... follia-Florenzi

13 luglio 2021 a

Ciò che non avevamo ancora visto. O quantomeno non tutti. Riavvolgere il nastro fino a domenica sera, alla sera più dolce, quella del trionfo Azzurro a Wembley. La domenica dell'Italia campione d'Europa, la vittoria sull'Inghilterra ai calcio di rigore. No, it's not coming home. It's coming Rome. Tutto vero. Ufficiale. Bellissimo. Dolcissimo, come l'abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli, due tra i principali artefici di questa splendida, indimenticabile vittoria.

Bene, dicevamo: ciò che forse non tutti avevano ancora visto. Nel post-partita, con lo stadio ormai quasi vuoto, ecco il capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini, mentre concede un'intervista a una televisione svedese. Si cimenta con l'inglese, prova a spiegare la serenità con la quale gli Azzurri hanno fatto la loro partita. E insiste sul concetto di "calma". Peccato che in quel momento passi di lì Alessandro Florenzi, il quale irrompe in modo brusco nell'inquadratura. Lo fa urlando, tanto che il capitano sembra anche se solo per qualche istanti terrorizzarsi. Poi strattona Chiellini e inizia a urlare con tutto il fiato che ha in corpo: "Ma che calmi? Ma quale calmi? Ma che calma?". E ancora: "Andiamo Giorgione!".

Immagini di pura gioia, insomma. E Chiellini in queste ultime ore è stato molto chiacchierato per altre due ragioni. La prima: avrebbe fatto pressing per ottenere la parata con bus scoperto, piegando alla fine le resistenze di Roberto Speranza. La seconda, lo strano grido di battaglia propiziatorio, quel "kircocho!" urlato mentre Sakà stava per calciare il rigore finale. Rigore sbagliato, o meglio parato da Gigio Donnarumma. E Italia campione d'Europa. Forse anche grazie a quel grido di capitan Chiellini...

